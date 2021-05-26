أخبار > أزمة الكراسي» تشلّ البرلمان الكويتي
26/05/2021   10:19 ص

أزمة الكراسي» تشلّ البرلمان الكويتي

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أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، رفع جلسة المجلس العادية بسبب جلوس النواب على المقاعد المخصصة للحكومة في قاعة عبد الله السالم. وقال الغانم في كلمة له قبيل رفع الجلسة: «أبلغتني الحكومة بعدم حضورھا الجلسة… بسبب وجود النواب على مقاعد الحكومة وبالتالي ترفع الجلسة».

أزمة الكراسي» تشلّ البرلمان الكويتي

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