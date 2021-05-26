أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، رفع جلسة المجلس العادية بسبب جلوس النواب على المقاعد المخصصة للحكومة في قاعة عبد الله السالم. وقال الغانم في كلمة له قبيل رفع الجلسة: «أبلغتني الحكومة بعدم حضورھا الجلسة… بسبب وجود النواب على مقاعد الحكومة وبالتالي ترفع الجلسة».
- واتساب “يحظر” حسابات عشرات الصحفيين الفلسطينيين
- أزمة الكراسي» تشلّ البرلمان الكويتي
- مصر :استخدام الإضاءة لإبراز جماليات مبانيها التاريخية
- تجربة الزراعة الصحراوية تؤتي ثمارها في الصين وينتظرها مستقبل واعد في الدول العربية
- مستورة الشمري تشيد بجهود المملكة العربية السعودية ومصر في وقف إطلاق النار والاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينين..
- تلسكوب جديد لقياس توسّع الكون
- شركات طيران تزن الركاب قبل السفر
- بيان من مجلس الأعمال اللبناني-السعودي من اجل استمرار العلاقات الطيبة
- مصر تفتتح متحفين في مطار القاهرة الدولي
- وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مهامه بعد تصريحات أدت لتوتر العلاقات مع السعودية ودول الخليج