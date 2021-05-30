تشينغداو 29 مايو 2021 (شينخوا)
خرج قطار كهربائي حضري متعدد الوحدات، والذي طورته شركة صينية لمشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان في مصر، خرج من خط الانتاج في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين يوم الجمعة، وهو أول قطار كهربائي صيني متعدد الوحدات يُصدر الى مصر.
وسيوفر هذا القطار وسيلة نقل جديدة بين المنطقة الحضرية في القاهرة والعاصمة الادارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان.
ويتكون القطار من ست عربات ويمكنه نقل 2222 شخصا على الأكثر. وتبلغ السرعة المصممة للقطار 120 كيلومترا في الساعة، حيث سيكون أسرع قطار كهربائي حضري متعدد الوحدات يعمل في مصر.
وطور هذا القطار شركة تشينغداو سيفانغ المحدودة التابعة لشركة مهمات السكك الحديدية الصينية، للعمل في مصر حسب الظروف الداخلية.
وتقع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان في منطقة صحراوية. وتم تزويد القطار بنظام مستقل لإزالة الرمال لتوفير الهواء النظيف في العربات خلال المرور ببيئة رملية. وتم تصميم مكونات النظام الرئيسية مثل الأبواب ومحركات الجر خصيصا لمقاومة الرياح والرمال، حيث يتم تعزيز القدرة على مقاومة الرمال من خلال اعتماد تدابير حماية عالية من الرمال والغبار، ما يمكن القطار من التكيف مع البيئة المحلية.
وبالإضافة الى ذلك، يستخدم القطار ألواحا زجاجية رمادية ذات طبقات مزدوجة ومكيفات هواء عالية الطاقة وستائر نظرا لارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس القوية على طول الخط الحديدي، لضمان تمتع الركاب ببيئة مريحة تحت درجات الحرارة العالية.
وكانت الشركة قد وقعت عام 2018 على عقد لتوفير 22 قطارا من هذا النوع. وبعد خروج القطار الأول من خط الانتاج، سيتم نقله الى مصر للاختبار والتشغيل التجريبي. ومن المتوقع أن يتم تسليم جميع القطارات الـ22 خلال العام الجاري ويبدأ تشغيلها رسميا في عام 2022.
وترتبط سكة حديد مدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الحضرية في القاهرة ومدينة العاشر من رمضان والعاصمة الادارية الجديدة. وسيسهل تشغيل القطارات السفر اليومي لما يقرب من خمسة ملايين شخص.