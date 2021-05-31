رشاد الخير – الوكاد – الرياض
قالت خلود بنت عبد العزيز الدخيل رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية، أن تمكين المرأة يعد من أهم ركائز رؤية المملكة 2030 ، داعية إلى تفعيل مخرجات مجموعة التواصل للمرأة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال ترأسها الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي لعمل المرأة، الذي عقد مؤخرا بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض.
وتطرقت الدخيل إلى أهم أهداف الاجتماع التي تم اعتمادها من قبل عضوات المجلس، حيث أوصى المجتمعون على اعتماد أربعة أهداف رئيسة منها، العمل على معالجة التحديات والمعوقات والمساهمة في تطوير مهارات وقدرات المرأة لتمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية محليا وعالميا، إضافة إلى مراجعة الأنظمة والتشريعات لتمكين المرأة، ومواءمة تمكينها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتطوير العلاقة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتمكين المرأة اقتصادياً.
وطرحت الدخيل عدد من الاقتراحات تمت مناقشتها، وأوصى المجتمعون عليها، أبرزها تأسيس فريق تنفيذي من العضوات للاجتماع بشكل دوري، وزيادة الفرق وتعزيزها، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات للقيادات النسائية داخل وخارج المملكة.