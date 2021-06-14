أعلنت السعودية اشتراطات احترازية لتنظيم آلية الحج في ظل استمرار انتشار فيروس «كورونا» المستجد، تضمنت اقتصار أداء الشعيرة على المواطنين والمقيمين في السعودية.
ومن أبرز ما جاءت به تلك الآلية التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة، أنه يحق للمرأة بالتسجيل لأداء الفريضة دون محرم (ذكر) برفقتها، مع عصبة النساء.
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