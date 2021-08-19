في خطوة تهدف لإلسهام في تسهيل إجراءات السفر والتحقق من أهلية المسافرين الصحية حسب أفضل الممارسات الدولية لتشريعات الطيران المدني لحماية حقوق المسافرين وأصحاب المصلحة، وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي »سدايا« والهيئة العامة للطيران المدني أمس، اتفاقية البروتوكول التشغيلي.
ووقع االتفاقية من جانب هيئة البيانات رئيسها الدكتور عبداهلل الغامدي، ومن جانب هيئة الطيران رئيسها عبدالعزيز الدعيلج، وذلك في مقر »سدايا« بالرياض.
كما وقعت هيئة الطيران مذكرة تعاون وتأييد لربط جواز السفر الصحي في تطبيق »توكلنا« التابع لـ«سدايا« مع اتحاد النقل الجوي الدولي »أياتا« تشمل الجوانب المتعلقة بتسهيل إجراءات السفر حسب أفضل الممارسات الدولية، وقبول منصة جواز السفر الصحي كمبادرة لرقمنة الشهادات الصحية من مصادر موثوقة ومختبرات معتمدة من خالل التعاون مع شركات الطيران، والتعاون بشأن ربط تطبيق »توكلنا« مع تطبيق اتحاد النقل الجوي الدولي IATA ،حيث تعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي نجحت في ربط منصة حكومية بمنصة دولية.
ووقع المذكرة من جانب هيئة الطيران المدني مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات سليمان البسام، ومن جانب اتحاد النقل الجوي الدولي )أياتا( نائب الرئيس لمنطقة أفريقيا والشرق األوسط كامل العوضي.
من جانبه، رحب الغامدي بالتعاون القائم بين »سدايا« والطيران المدني والذي يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها لجميع المبادرات التقنية التي من شأنها دعم التحول الرقمي لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزائرين، حيث أسهم ذلك في أن تكون المملكة في مقدمة دول العالم وأنجحها في تسخير التقنية لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، ولتؤكد للعالم أجمع أن اإلنسان والمحافظة على سالمته في مقدمة أولوياتها.
وأكد أن التكامل الحكومي بين مختلف الجهات الحكومية أسهم في نجاح المبادرات التقنية ومنها هذا المنتج الوطني تطبيق »توكلنا«، وتحقيق األثر المرجو منها على مختلف األصعدة االقتصادية واالجتماعية وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ،ويحظى هذا التوجه بدعم وتوجيه سمو ولي العهد – حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي »سدايا«، حيث سيثمر هذا التعاون المميز بنجاح الربط والتكامل بين تطبيق األياتا )Travel IATA
Pass )وتطبيق »توكلنا« لتفعيل الجواز الصحي، ولتصبح المملكة اليوم من أوائل الدول في العالم التي تنجح في ربط منصة حكومية بمنصة األياتا.
أبرز أهداف االتفاقية:
دعم منظومة »توكلنا« وتعزيز تعاونها مع االتحاد الدولي للنقل الجوي األياتا
الوصول إلى حلول رقمية متكاملة تعكس مكانة المملكة في مجال التحول الرقمي
تشجيع إعادة الحركة الجوية والسفر من وإلى المملكة، إضافة إلى دور هذه المبادرة في:
سرعة تعافي مجال النقل الجوي في المملكة والعالم وكذلك السياحة
دعم منظومة »توكلنا« وتعزيز تعاونها مع اتحاد النقل الجوي الدولي »األياتا«
الوصول إلى حلول رقمية متكاملة تشجع إعادة الحركة الجوية والسفر من والى المملكة
تساعد في تحسين تجربة العميل سواء المسافر داخل المطارات أو في:
دعم الخدمات اللوجستية التي تشمل الربط مع وسائل المواصالت والنقل األخرى
تسهيل اإلجراءات للوصول من وإلى الطائرة وتغطية رحلة متكاملة ومرنة للعميل