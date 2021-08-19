نتشوان 19 أغسطس 2021 (شينخوا)
تم تسجيل أكثر من 1000 شركة محلية وأجنبية كعارضين في فعاليات افتراضية وعلى أرض الواقع في الدورة الخامسة لمعرض الصين والدول العربية ، المقرر في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين.
وقال منظمو المعرض في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن ما إجماليه 239 شركة ستعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها في معارض فعلية تغطي مساحة تبلغ حوالي 12000 متر مربع.
وستتركز الفعاليات على أرض الواقع على الرعاية الصحية والطاقة النظيفة والمواد الجديدة والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية عبر الحدود.
وستقيم الشركات المشاركة أيضًا عددًا كبيرًا من المعارض عبر الإنترنت القائمة على تقنيات مثل تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية.
وقال تشانغ لي وي، نائب رئيس مديرية المعارض بمنطقة نينغشيا، إن المغرب والإمارات العربية المتحدة ، كضيفي شرف في المعرض، سيستضيفان أحداثًا عبر الإنترنت وخارجها لعرض ثقافتهما وتقنياتهما.
وشاركت أكثر من 5000 شركة من أكثر من 110 دول ومناطق في الدورات الأربع السابقة لمعرض الصين والدول العربية في ينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي.
كما عقدت يوم الأربعاء منتديات حول التعاون بين الصين والدول العربية في مجال السياحة والموارد المائية في إطار المعرض.
قال محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، في منتدى الموارد المائية “نحن مهتمون للغاية بالتعاون الصيني العربي وقد طرحنا مؤخرا اقتراحا يرحب بإقامة علاقة تعاون شاملة وطويلة الأمد في مجال إدارة الموارد المائية”.
قال وي شان تشونغ، نائب وزير الموارد المائية الصيني، إن الصين والدول العربية تواجهان مشاكل وتحديات مماثلة، ولديهما إمكانات كبيرة للتعاون.
وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، بما في ذلك الدول العربية، لتعزيز التبادلات والتعاون في مجال استغلال الموارد المائية.
وخلال منتدى السياحة الترفيهية بين الصين والدول العربية، أعرب الكثير من المسؤولين من الدول العربية عن ثقتهم في السوق الصينية.
وقال ضياء خالد، السفير التونسي لدى الصين، “في السنوات الأخيرة، تطورت السياحة في الدول العربية بشكل جيد من خلال الاستفادة من السوق الصينية” ، مشيرا إلى أن السوق الصينية برزت كسوق سياحي رئيسي للدول العربية.