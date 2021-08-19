بكين 19 أغسطس 2021 (شينخوا) بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ برسالة تهنئة إلى معرض الصين والدول العربية الخامس الذي افتُتح اليوم الخميس في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين، قائلا إن الصين ترغب في الدفع المشترك للتعاون عالي الجودة مع الدول العربية في بناء الحزام والطريق.
وأشار شي في الرسالة إلى أن أواصر الصداقة التقليدية بين الشعب الصيني وشعوب الدول العربية أصبحت أقوى مع مرور الوقت، مضيفا أن الصين والدول العربية واصلت تعزيز التنسيق الاستراتيجي وتآزر الأفعال في السنوات الأخيرة، بينما حقق البناء المشترك للحزام والطريق نتائج مثمرة.
وقال شي إن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري للدول العربية. ففي مواجهة كوفيد-19، تضافرت جهود الصين والدول العربية لمكافحة الجائحة، ما شكل نموذجا لمساعدة بعضها البعض والتغلب على الصعوبات معا.
وأضاف شي أن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية للسعي إلى التعاون والتنمية، وتعزيز التنمية السلمية، وتحقيق نتائج المنفعة المتبادلة والفوز المشترك، والبناء المشترك للحزام والطريق بجودة عالية، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الصينية العربية إلى مستوى أعلى، إضافة إلى البناء المشترك لمجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك للعصر الجديد.