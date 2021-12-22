أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة اتفاقية شراكة استراتيجية لبناء مجتمع معرفي وتعزيز التكامل المشترك في مجالات هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي مع شركة الذكاء الاصطناعي AIDM وذلك بهدف تأهيل أكثر من 1500 سعودي في هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.
أبرم الاتفاقية كلٌ من معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ورئيس مجلس إدارة شركة الذكاء الاصطناعي AIDM أ الأستاذ محمد بن صالح العبيدي وذلك بمقر جامعة الملك عبدالعزيز.
تشمل الاتفاقية بناء القدرات في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث العلمية والدراسات الهندسية والتطبيقية في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، فضلا عن البرامج الأكاديمية الهندسية والتطبيقية الدورات التدريبية والشهادات الاحترافية، وتقديم البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية والشهادات الاحترافية من خلال التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد والتعليم المدمج.
وتتضمن اتفاقية الشراكة اتاحة الفرص لطلاب الجامعة في التدريب الصيفي والتعاوني ومشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس و الدراسات العليا، فضلا عن إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا في بحث ودراسة وتطبيق المشاريع البحثية في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتشمل الاتفاقية تعزيز المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات والندوات والمعارض وتبادل المواد العلمية والخدمات الاستشارية في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.
يذكر بأن اتفاقية الشراكة بين جامعة الملك عبدالعزيز وشركة الذكاء الاصطناعي تأتي تجسيداً للنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية على جميع الأصعدة، واستناداً لرؤية المملكة 2030م التي أكدت على بناء اقتصاد للمملكة قائم على المعرفة والبيانات، وتوسيع نطاق تمكين الابتكار والابداع من خلال برامج هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.
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