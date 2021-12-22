الرياض 17 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 21 ديسمبر 2021 م واس
وقعت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم اتفاقية تعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، لتطوير وإثراء محتوى مشروع “موسوعة المملكة العربية السعودية”.
وجرت مراسم التوقيع في الرياض بحضور معالي نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، حيث مثل الهيئة في التوقيع رئيسها التنفيذي الدكتور محمد حسن علوان، فيما مثل المكتبة مديرها العام الدكتور بندر بن عبدالله المبارك.
وتتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمشاركة مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قيادة مشروع تطوير “موسوعة المملكة العربية السعودية”، واعتماد خطة المشروع والموضوعات الجديدة المراد إضافتها للموسوعة، والمحتويات بعد تحديثها، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للمشروع وفق أفضل المواصفات، إلى جانب إنتاج (2000) نسخة مطبوعة من الموسوعة بعد تحديث المحتوى والتصميم. في حين ستقوم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بتحديد هيئة التحرير، ولجنة الإشراف العلمي، وفرق الاستكتاب والتحرير، والمراجعة اللغوية، والتحكيم، والمتابعة، بالإضافة إلى توفير الصور والخرائط والوسائل التوضيحية حسب حاجة المشروع؛ كما يتعاون الطرفان في مهام التسويق والترويج للمشروع بما يضمن وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.
ويعد مشروع “موسوعة المملكة العربية السعودية” أحد المشروعات الثقافية الكبرى، والذي يمثل سجلاً تاريخياً لمسيرة التنمية في المملكة في جميع المجالات، بما يحتويه من معلوماتٍ شاملة ودقيقة عن مختلف الجوانب التاريخية، والجغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، على مدى التاريخ السعودي الحافل.
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