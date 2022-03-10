منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف : العريض والجشي: المراة السعودية امامها الكثير من الفرص
إحتفل منتدى الثلاثاء الثقافي باليوم العالمي للمرأة (٨ مارس) مساء أمس الثلاثاء بحضور حشد كبير من القيادات الاجتماعية والثقافية واعضاء مجلس الشورى السعودي والمشاركين. واستهلت الندوة التي ادارتها الاعلامية مريم الخضراوي، بكلمة المنتدى التي القتها الاستاذة هدى الناصر مؤكدة فيها على اهمية اليوم العالمي للمراة ووعي المراة بذاتها وضرورة تصحيح الصورة النمطية لموقعية المراة كي تتمكن من تحقيق تطلعاتها والحصول على حقوقها كاملة، واشارت الى اهتمام المنتدى المتواصل بقضايا المراة وطرحه لها على مدى سنوات نشاطه المتواصل.
وتحدثت الدكتورة نهاد الجشي العضو السابق في مجلس الشورى عن مسيرة التطور التي عاشتها وتعيشها المرأة السعودية ابتداء من اشتغالها بالتعليم والصحة ثم توسيع دوائر نشاطها ودورها في مختلف مجالات الحياة العامة. واشارت الى التنظيمات الادارية والتشريعات القانونية التي سنت بهدف مشاركة المرأة ومعالجة الاشكالات التي تواجهها، موضحة ان هذه المسيرة بدأت قبل طرح رؤية ٢٠٣٠ ولكن الرؤية اعطتها زخما اكبر ومجالا اوسع وتفاعلا اجتماعيا اكبر، وحققت تقدما ملموسا لموقعية المرأة ومشاركتها في الشان العام والمناصب الرسمية العليا. واوضحت ان التحديات الذاتية والاجتماعية التي تواجه تقدم المرأة ينبغي التعاطي معها بكل وعي وتوازن من احل تجاوز السلبيات التي عادة ما قد تنتج مع التحولات الاجتماعية.
وشاركت الدكتورة ثريا العريض كضيف شرف في الندوة، مستذكرة عقبات المرحلة الماضية التي واجهتها المرأة السعودية وكيفية العمل في تجاوزها وخاصة في قضايا المحاكم واثبات الشخصية الاعتبارية للمرأة. وأكدت ان نمط صياغة برنامج التحول في رؤية ٢٠٣٠ فتح المجال امام مشاركة المرأة فيه بشكل مباشر وطرح كل قضاياها ومخاوفها بصورة شفافة، ولهذا فقد تم انجاز الكثير من خطوات التقدم خلال فترة قصيرة نسبيا.
وجاءت مداخلات الحضور واسئلتهم مؤكدة على ضرورة صيانة المكتسبات التي حققتها المراة السعودية، والافاق المستقبلية لموقعيتها لخلق بيئة اجتماعية تكاملية تنعم بالمساواة بين الجنسين. وشاركت في الندوة اربع شخصيات نسائية منجزة تم تكريمهن وهن الفنانة التشكيلية منى الشيخ التي نظمت معرضا فنيا في الندوة، والشاعرة رباب ال اسماعيل التي وقعت ديوانها “رسائل دوار الشمس”، والعالمتين في الابحاث الصحية الدكتورة نوال المرزوق والدكتورة ايمان القلاف.
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