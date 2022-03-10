احتفت ثلوثية محمد المشوح مساء أمس الثلاثاء 8 / 3 / 2022م بالدكتور معراج ميرزا الأستاذ الزائر في جامعة هارفرد وعضو مجلس منطقة مكة المكرمة.
حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة المضيف محمد المشوح الذي رحب بالضيف المحتفى به ميرزا معدداً جوانب من انجازاته العلمية الحافلة في خدمة تاريخ وجغرافيا مكة المكرمة.
وأإن الثلوثية تقديرا منها لهذا المنجزات قامت بهذا التكريم والاحتفاء.
ثم قدم مدير الجلسة واللقاء الدكتور سعد النفيسة ملامح من سيرة المحتفى به
نشأ في مكة وتشّرب حبها وشب في حرمها وتعلم في رُباها ومن علمائها
المؤهلات العلمية:
* بكالوريوس في الجغرافيا والتربية، قسم الجغرافيا، كلية التربية، شطر جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، 1393هـ .
* ماجستير العلوم، قسم الجغرافيا والجيولوجيا، كلية الآداب والعلوم، جامعة ميتشيجان الشرقية، ولاية ميتشيجان، الولايات المتحدة الأمريكية، 1979م.
* دكتوراه الفلسفة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة الخرطوم، جمهورية السودان، 1995م.
الرسائل العلمية:
* رسالة الماجستير ” أثر العوامل الطبيعية على النمو العمراني في مدينة مكة المكرمة ” باللغة الإنجليزية .
* رسالة الدكتوراه ” جغرافية المياه في مكة المكرمة:مصادر واستخدام”.
بعد ذلك تحدث الضيف وعبر عن شكره وتقديره لثلوثية محمد المشوح على هذه الدعوة الكريمة.
ثم أشار إلى اهتمامه المبكر وحبه لمكة وتاريخها ابتداء من قراءته لكتاب تاريخ مكة للأزرقي وأنه قرأه في المرحلة الجامعية.
ومن الأمور التي أشار إليها أنه يعكف حالياً على نشر تاريخ الأزرقي مع العناية بالجانب التاريخي الجغرافي والتعليق عليه وتحقيق المواضع فيه.
كما تناول الضيف العناية المبكرة له بالصور منذ ما يزيد على أربعين عاماً.
مما أوجد لديه هذا الأرشيف الضخم من الصور والذي لا يوجد عند غيره.
ثم تناول بداية المشاريع العلمية التي عكف عليها.
ومنها الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الرقمي، وكذلك مكة المكرمة من السماء، الماضي والحاضر، حيث أودعت النسخ الإنجليزية في أحد وأهم وأكبر المكتبات البريطانية.
وتحقيقه لكتاب مكة المكرمة في شذرات الذهب للغزاوي وتأليفه لكتاب أحوال الطقس في الشتاء بمكة المكرمة بالاشتراك مع الدكتور بدر الدين يوسف.
وترجمته لكتاب المستشرق ك. سنوك هورخرونيه بعنوان مكة المكرمة في نهاية القرن الثالث عشر الهجري مع الدكتور محمد السرياني.
وترجمته لكتاب صفحات من تاريخ مكة للمؤلف نفسه.
بعد ذلك تمت إتاحة المداخلات للحضور حيث تحدث الدكتور عبدالله الوليعي عن علاقته مع الضيف منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً إضافة إلى صفات الضيف الخلقية ومنها بذله للعلم وتزويده للباحثين بكل ما يطلب منه.
وكذلك تميز بحوثه ودقة دراساته .
ثم تحدث الدكتور علي الدوسري رئيس الجمعية الجغرافية السعودية وأثنى على جهود الضيف في خدمة جغرافيا مكة وأنه من الرواد في ذلك .
كما تحدث الأستاذ محمد ناصر الأسمري الذي أشاد كذلك بجهود الضيف وبداية علاقته ومعرفته به والدكتور حافظ محمد من جامعة الملك سعود والدكتور سالم البلوي. وفي ختام الليلة قدم صاحب الثلوثية ومؤسسها الدكتور محمد المشوح درع الثلوثية للمحتفى به. كما قدم الضيف إصداراته وموسوعاته إهداء للمضيف