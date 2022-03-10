واس – الرياض
توَّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم ، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورته الثالثة عشرة وملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة تحت عنوان ” كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟ ” وجائزة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي.
وقال الأمير خالد الفيصل في كلمة له بهذه المناسبة: ” منذُ أبها وهي أبها .. إنها الجائزة وإنه السعودي .. أُنموذج في كل شيء .. إسلام وعبادة ، ونظام وقيادة يعمل ويتقن ، ينجز ويبدع ، للّه درّه من إنسان ، يبدع في كل زمان ومكان ، مغروس وغارس ، وللمجد فارس ، أيها المواطن المنجز ، هنيئاً لك ، صناعة المجد ”
بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة كلمة نيابة عن الفائزين أكد فيها أن هذه اللحظاتِ تجسدُ حقيقة وطن عظيم عُنوانُهُ الإنجاز وأساسُه الطموح وهدفُهُ الريادة بقيادتهِ الملهمة، يُحفِّزُ أبناءَه ويصنعُ المستقبل ويسابقُ الزمن ويُبهرُ العالَم .
وأوضح سموه أن الوطن نجح في تقديم واقعٍ مشرِّف، أثبت من خلاله قدرةَ ونجاحَ أبنائه في تنظيم أكبر الفعاليات والأحداث العالمية، بدعم خادم الحرمين الشريفين، واهتمام وحرص سمو ولي العهد، – حفظهما الله -،مقدماً الشكر لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على هذا التكريم ، ولجائزة مكة.
بعدها ألقى معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على جائزة مكة للتميز الدكتور مشبب القحطاني كلمة أوضح فيها أن العمل بدأ قبل عام، تم التركيز خلاله على بناء الإنسان ثقافياً وفكرياً، عبر برامج خلاقة تتواكب مع التوجهات للاعتماد على الرقمنةِ، وعلى بث روح الحماس والمنافسة؛لتشجيع العقول على تقديم أفضل ما لديها من أجل هذا الوطن المعطاء، واليوم يسدل الستار على أنشطة الإمارة الثقافية، وختام الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي، وتكريم الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة، هذه الجائزة التي أطلقها سمو أمير مكة المكرمة؛ لشحذ الهمم، وخلق روح التنافس الشريف بين الأفراد والجهات، حتى نمت وتطورت فأصبحت حاملةً مشعل التحفيز والتكريم.
وأفاد الدكتور القحطاني أن تلقِّيَ ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” في العالم الرقمِي في دورته السادسة قرابة (771) مبادرة رقمية، واستقبلت جائزة مكة للتميز منذ انطلاقتها، أكثر من 4500 مبادرة، ووصول الفائزين بأفرعها التسعة إلى ما يزيد على 120 فائزاً، خير شاهد على هذا النجاح ووصولها فعليا لتحقيق الأهداف التي أُطلقت من أجلها .
وأكد أن من أهم مقومات نجاح هذه الجائزة الدعم السخي من القيادة الرشيدة لدعم القطاعات والأفراد لبلوغِ المكانة التي نستحقها، وتحقيق الآمال والطموحات ، مقدماً الشكر لسمو الأمير خالد نظير التوجيهات والدعم اللذين تحظى بهما المنطقة، ولشركاءِ التميز من أبناء المنطقة والجهات الحكومية والأهلية ولجانِ التحكيم .
بعدها ألقى رئيس منتدى الجوائز العربية ضيف شرف الجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيِّل كلمة أشار فيها إلى أنّه منذ أكثر من عقد ومنطقة مكة المكرمة تبتهج بالتفوق، وتعيش التقدير، عبر جائزة مكة للتميز التي رسخت جذورها في الأرض، وأينعت إنجازا وإبداعا، وأصبحت قبلة للطامحين لعمل أفضل، والمتميزين بإنجاز أقوى، منوهاً باختيار منتدى الجوائز العربية ليكون ضيف الشرف للجائزة.
وأوضح أن منتدى الجوائز العربية، الذي تحتضنه جائزة الملك فيصل، تجمع ثقافي عربي جمع أطراف عالمنا العربي من المحيط إلى الخليج عبر جوائزه المختلفة، التي ترعاها جهات حكومية، وكيانات خاصة، ومؤسسات مجتمع مدني ، اتفقت جميعها على تقدير العلماء والأدباء في مختلف التخصصات الثقافية والعلمية، والعمل على تحقيق حضور أقوى للعلوم والآداب عربيا وعالميا، عبر التنسيق الثنائي والجمعي بين الجوائز العربية، والتعاون فيما بينها لتطوير بيئات محفزة للإبداع، وداعمة للابتكار.
وبيَّن الدكتور السبيِّل أن ثلاثين جائزة عربية، تعمل جميعها في إطار المنتدى؛ لتقدير المبدعين وتكريم العلماء، عبر المساحة الجغرافية العربية وخارجها، لافتاً الانتباه إلى أن المنتدى انطلق إلى مستوى من التعاون أرحب، حيث وقَّع مذكرة تفاهم مع منظمة الألكسو؛من أجل تعزيز العمل، وتنظيم العديد من البرامج والمشاريع المستقبلية التي تحقق الأهداف المشتركة.
عقب ذلك كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الفائزين بجائزة مكة للتميز في فروعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة.
وفاز في فرع التميز الإنساني، هيئة الهلال الأحمر السعودي، والفنان فايز المالكي مناصفة، كما فاز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بـجائزة مكة للتميز في فرع التميز الثقافي، وفي فرع التميز الاقتصادي، كانت الجائزة مناصفة بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وشركة بترو رابغ، كما أعلن سموه فوز مطار الملك عبدالعزيز بجدة بجائزة التميز البيئي، وفوز مشروع قبة جدة دوم بـجائزة مكة للتميز في فرع التميز العمراني، بينما فازت وزارة الرياضة في فرع التميز الإداري، كما فازت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بجائزة مكة للتميز في خدمات الحج والعمرة، وفوز منصة إحسان في فرع التميز الاجتماعي.
وانتهت فعالية أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن فعالية ملتقى الثقافي يوم أمس بفوز (جامعة جدة) في مجال الحج والعمرة عن مبادرة (إسعاف الإمداد الجوي)، وفوز (جامعة الطائف) في مجال المدن الذكية عن مبادرة (مستهل)، وفوز (جامعة أم القرى) في مجال السياحة والترفيه عن مبادرة (أثر).
وخلال حفل التكريم زار سمو أمير منطقة مكة المكرمة جناح ضيف الشرف (منتدى الجوائز العربية)الذي يهدف إلى التنسيق بين الجوائز العربية، والتواصل في ما بينها لخدمة أهدافها، ودعم التعاون في المجال العلمي والثقافي بين مؤسسات الثقافة العربية المانحة للجوائز، كما يعمل على الارتقاء بالجوائز العربية وتعزيز مكانتها العلمية والثقافية،وتعزيز العمل العلمي والثقافي العربي المشترك، وترسيخ هوية الثقافة العربية وحضورها في المحافل الدولية.