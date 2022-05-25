رعى الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل، مساء امس حفل خريجي وخريجات جامعة الفيصل من طلب ماجستير إدارة الأعمال، وماجستير العلوم والدراسات العامة، وماجستير الهندسة، إضافة لخريجي كليات الهندسة، والعلوم والدراسات العامة للعام الجامعي 1442/1443هـ 2021م وذلك في مقر الجامعة بالرياض.
ونوه رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، في كلمته إلى أن الإمام محمد بن سعود أسس هذا الوطن العظيم الذي انتقل عبر القرون والعقود من يمين إلى يد أمين اخرى ومن عرق جيل سابق الى عروق الدماء في الجيل الذي يليه.
وأوضح آل هيازع أن الأرقام التي حصدتها جامعة الفيصل في مؤشرات (التنافسية) المختلفة، قد وضعتها في المكان اللائق الذي تستحقه على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تقدمت الجامعة خمسين مركزًا في تصنيف التايمز للتعليم العالي ، لتصبح الجامعة ضمن أفضل مئتي جامعة على مستوى العالم.
وأضاف أن طلاب الجامعة يحققون إنجازات في المشاريع الرائدة لطلاب كلية الأعمال، إضافة إلى دخول مشروع طلاب كلية الهندسة ضمن قائمة الشرف لأفضل 20 مشروع على مستوى العالم والأول عربيًا وسعوديًا في مشروع تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء، وكذلك تسجيل طلاب كلية العلوم عددًا من براءات الاختراع، إضافة الى المشاريع البحثية والمشاركات الدولية.
ورفع آل هيازع أسمى آيات التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي، بمناسبة شفاء مقامه الكريم وخروجه من المستشفى معافى ولله الحمد؛ ليواصل البناء والعطاء لهذا الوطن العظيم وشعبه الكريم.
هذا وقد بلع عدد الحاصلين على درجة الماجستير في إدارة الاعمال 101طالبا، و17 في ماجستير العلوم، و11 في ماجستير الهندسة، كما بلغ عدد خرجي كلية الهندسة 145 طالب.
ووجه رئيس جامعة الفيصل التحية إلى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة وصاحب السمو الملكي الامير تركي الفيصل بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء ولصاحب السمو الامير بندر بن سعود بن خالد رئيس اللجنة التنفيذية وصاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز نائبة رئيس الجامعة للتطوير والعلاقات الخارجية ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور خالد بن مناع القطان وللعمداء وإلى كل أستاذ وطالب وموظف بهذه الجامعة.