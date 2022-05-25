اخبار الرياضة > كرة قدم الصالات «سيدات» يتوج ببــرونزيــة دورة الألعاب الخليجية الثالثة
25/05/2022   10:03 ص

كرة قدم الصالات «سيدات» يتوج ببــرونزيــة دورة الألعاب الخليجية الثالثة

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توج رئيس الوفد السعودي في دورة الألعاب الخليجية الأمير فهد بن جلوي منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات – سيدات – بالميدالية البرونزية بعد الفوز على الإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم.

كرة قدم الصالات «سيدات» يتوج ببــرونزيــة دورة الألعاب الخليجية الثالثة

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