توج رئيس الوفد السعودي في دورة الألعاب الخليجية الأمير فهد بن جلوي منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات – سيدات – بالميدالية البرونزية بعد الفوز على الإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم.
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