توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الفائزات في منافسات بطولة المملكة للمبارزة الجولة الفضية للسيدات (الجولة الفضية)، التي اختتمت في الصالة الرياضية بمدارس التربية النموذجية في الرياض، بحضور محمد بو علي عضو الاتحاد وعبدالله السنيد المدير التنفيذي.
ففي منافسات تحت 15 عام، توّجت آية عمار بالميدالية الذهبية لسلاح الشيش ، ونالت هيا المبارك المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح السايبر ، فيما نالت لمار أرسلان الميدالية الذهبية في سلاح الابيه .
وفي منافسات (العمومي) حققت لين الفوزان الميدالية الذهبية في سلاح الشيش ، وانتزعت ربى المصري الميدالية الذهبية في سلاح السايبر ، في حين حققت فوزية الخيبري الميدالية الذهبية في سلاح الابيه.
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