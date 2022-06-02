دالاس أول يونيو 2022 (شينخوا) قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين قانغ يوم الثلاثاء خلال زيارته لولاية تكساس الأمريكية إن الصين ستواصل دعم تعليم اللغة الصينية في الولايات المتحدة من أجل تعزيز التنمية طويلة الأجل والمستقرة والصحية للعلاقات الصينية الأمريكية.
صرح بذلك السفير في كلمة ألقاها على الطلاب في ((القيادة الدولية بتكساس))، وهي مدرسة عامة مستقلة تخدم أكثر من 21 ألف طالب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الـ12 في 20 حرما جامعيا بالولاية.
وأعرب تشين عن أمله في أن يتعلم الطلاب الصينيون والأمريكيون معا، ويتحسنوا معا، ويصبحوا شركاء ورفاقا في حياتهم المهنية المستقبلية، ويقدموا مساهمات أكبر للعلاقات الصنية الأمريكية.
وقال السفير إن “اللغة تخلق التواصل. والتواصل يؤدي إلى التفاهم والثقة. لذلك، فإن الطلاب الأمريكيين الذين يتعلمون اللغة الصينية مهمون وأساسيون لبناء التفاهم والثقة المتبادلين بين الصين والولايات المتحدة”.
وقد ذكر نيكولاس غولدرينغ، وهو خريج القيادة الدولية بتكساس والآن طالب في السنة الثانية بجامعة بكين للغة والثقافة في الصين، أن “اللغة الصينية لديها أكبر عدد من المتحدثين في العالم. وتعلم اللغة الصينية يمثل فرصة مهمة بالنسبة لي”.
وقال غولدرينغ، الفائز أيضا بمنحة دراسية من الحكومة الصينية، “أنا أحب اللغة والثقافة الصينية. وستكون وظيفتي المستقبلية مرتبطة باهتماماتي باللغة الصينية”.
أما هيلتون سامبسون، وهو طالب صاعد في الصف العاشر وبطل مسابقة جسر اللغة الصينية لعام 2022 في مجموعة المدارس الثانوية بتكساس، فقد تعلم اللغة الصينية لأكثر من عام وعرف عدة مئات من المقاطع الصينية حتى الآن.
وصرح قائلا إن “تعلم اللغة الصينية يتيح لي جمهورا أوسع للتواصل معهم والعمل معهم ليصبحوا أصدقاء. سأقوم بأعمال تجارية في المستقبل وستكون القدرة على التواصل باللغة الصينية مفيدة بالتأكيد”.
وتحدث زاكاري بولزان، مدير كوليدج ستاشن كيه-8 التابعة للقيادة الدولية بتكساس، عن تجربته حول الكيفية التي تطور بها القيادة الدولية بتكساس أساليب إبداعية لتحفيز الطلاب على تعلم اللغة الصينية.
وقال بولزان “يمكن للأطفال في مدرستنا الحصول على قسيمة ذهبية، تسمح لهم بالحصول على موعد خاص لتناول الغداء مع المعلمين الصينيين”.
ومن جانبها، ذكرت ستيفاني موت، مديرة مدرسة ويندميل ليكس-أوريم الثانوية التابعة للقيادة الدولية بتكساس “أتطلع إلى أن يكون لدى طلابنا فهم أفضل للشعب الصيني والثقافة الصينية. سيكونون قادرين على رؤية ما تقوله وسائل الإعلام أو ما يقرأونه على الإنترنت. سوف يفهمون ذلك بأنفسهم “.