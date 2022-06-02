دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، الموقف الموحد للأعضاء من ملف الأزمة الأوكرانية وروسيا وذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس على مستوى وزراء الخارجية.
وفيما يلي ملخض الموقف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:
- أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
- نوه المجلس الوزاري بالمساعدات الانسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا.
- عبر المجلس الوزاري عن دعمه لكافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية من أوكرانيا للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.