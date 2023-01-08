حصلت الدكتورة خلود صالح المانع من المملكة العربية السعودية على تصنيف متقدم ضمن أقوى خمسين شخصية عالمية من قادة الفكر التقني في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2022، حسب تصنيف مؤسسة إنغاتي ((Engati الأمريكية والتي تتخذ من وادي السيليكون Silicon Valley في ولاية كاليفورنيا مقراً لها. والمؤسسة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة، ولها فروع في مدينة فيلاديلفيا ولندن ومدن عالمية أخرى.
ويتم هذا التصنيف بناء على خوارزميات وإحصائيات دقيقة تقيس النسب المئوية للتفاعل مع المتلقي ومدي الوصول والانتشار والتأثير في منصات التواصل الاجتماعي.
وقد سبق أن صنفت د. خلود المانع في المركز الأول عالمياً ضمن أهم 32 شخصية عالمية في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وذلك في اختتام فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي MWC 2022 والمقام في برشلونة من 1 إلى 8 يناير 2022 والذي يعد الحدث الأكثر تأثيراً في العالم في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.
والدكتورة خلود أستاذة أكاديمية وخبيرة في التحول الرقمي لمنظومة ريادة الأعمال والابتكار والذكاء الاصطناعي، والعمل مع الشركات الناشئة. وهي مؤسس ومالك لشركة (KM Technology)، وهي شركة تعمل بالشراكة مع شركة بريطانية على تقديم كافة الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والواقع الافتراضي والمعزز.
وقد حرصت الدكتورة خلود المانع على ترجمة خبراتها العلمية في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في إنشاء منصة Virtual Tech Accelerator (VTA) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة عام 2018؛ حيث تعد منصة «VTA» من الضروريات المهمة في العصر الرقمي؛ لربطها المبتكرين والمؤسسين والمستشارين والأعضاء في النظام البيئي لريادة الأعمال للوصول إلى شبكة أكبر من الموارد تتضمن التمويل والشراكات. وتهدف هذه المنصة إلى دفع عجلة نمو ريادة الأعمال الرقمية وفق نموذج يعمل على تسريع الواقع الافتراضي مقترنًا بنهج جديد يوفر فرصة رائعة لنمو الشركات الناشئة و دعم رواد الأعمال.
والدكتورة خلود المانع عضو مؤسس في الجمعية السعودية للتقنية والابتكار الهندسي والأبحاث، التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST).
المصدر صحيفة الجزيرة