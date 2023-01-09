أخبار > ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية وفرص تطويرها
09/01/2023   9:30 ص

ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية وفرص تطويرها

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واس – العلا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي في العلا، اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الباكستاني، مدير مكتب قائد الجيش الباكستاني اللواء محمد عرفان، والسفير الباكستاني لدى المملكة أمير كهرمان، والملحق العسكري بسفارة باكستان لدى المملكة العميد محمد عاصم.

ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية وفرص تطويرها

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