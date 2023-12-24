نظمت هيئة المتاحف لقاء افتراضيا بعنوان »كيف تسهم المتاحف الخاصة في إثراء المجتمع«، بحضور عدد من المتخصصين، والمهتمين بالقطاع من مختلف فئات
المجتمع؛ مستعرضة خلاله مفهوم المتحف الخاص، وكيفية إسهام المتاحف الخاصة في تقديم تجارب مميزة، ودور الهيئة في تنظيمه، وإسهاماتها في دعم مالك
المتاحف.
واستعرض الخطط المستقبلية لهيئة المتاحف في تطوير قطاع المتاحف الخاصة؛ لتمكين أكبر قدر ممكن من أصحاب المقتنيات التراثية والثقافية، من الحصول
على التراخيص اللازمة، وزيادة الفئة المستفيدة من الدورات المقدمة في المجال، حيث تعد هيئة المتاحف صاحب المتحف الخاص شريكا استراتيجيا في التوعية
بالمحتوى الثقافي، وصاحب دور مهم وفاعل في إثراء المشهد الثقافي.
وناقش المتحدثون في اللقاء دور المتاحف الخاصة في إثراء المحتوى التراثي باعتبارها مشاريع استثمارية مثرية لقطاع المتاحف بشكل عام.
وتطرق اللقاء إلى خدمات الهيئة المقدمة ألصحاب المقتنيات الثقافية، والتراثية على منصة »أبدع«، وكيفية استخراج التراخيص الثقافية، وتراخيص المتاحف
الخاصة، وأبرز اشتراطات الهيئة في استخراجها، والمقومات التي يجب أن يمتلكها المتحف الخاص للتشغيل وإدارة المرافق، والخدمات األخرى المساندة التي
تقدمها الهيئة للمتاحف الخاصة.
وقّدم اللقاء شرحا موجزا حول دور الهيئة في التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة المختلفة لخدمة القطاع المتحفي والثقافي، وتطرق إلى تجربتها بالتعاون مع
هيئة السياحة في »المسار السياحي«.
تعاون المتاحف والسياحة:
تسجيل جميع المتاحف الخاصة في قاعدة بيانات القطاع السياحي.
تسهيل وصول المواطنين والسياح والزوار إلى هذه المتاحف.
تقديم تجارب متحفية متنوعة ومميزة.
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