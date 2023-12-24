الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وتسليط الضوء على اإلرث الغني لقامة ثقافية وطنية بارزة أّث
بإبداعات أدبية، وفنية مميزة.
وشهد اليوم الاول من افتتاح المعرض حضور مجموعة من المسؤولين، ونخبة من رواد المجال الثقافي والفني المحليين والعالميين، إضافة إلى مجموعة من المهتمين في مجلات الادب
والثقافة والفنون.
وقّدمت الهيئة في افتتاح المعرض أنشطة، ومؤثرات تصويرية، وسمعية متناغمة أضفت بعدا مميزا على الموقع المقام به.
كما استمتع الزوار بجولات تعريفيٍة خاصٍة عبر أروقة المعرض، ومشاهدة مقتنياتِه الفّنيِة القّيمة، واستمعوا إلى فقرات موسيقية مختارة من القصائد المغناة للاميرخالد الفيصل.
ويتخذ المعرض سردا فنيا خاصا يتلخص في مسارين رئيسين، فيما يشتمل برنامجه على باقة من الانشطة، والبرامج النوعية الفنية والثقافية ذات القوالب الحوارية، والشعرية،
والموسيقية الفريدة، ليثري تجربة الزائر، ويحفزه على التأمل والتفكير.
شخصية األمير خالد الفيصل
تمثل رمزا ثقافيا لتعدد إبداعاته وأوجه نشاطه وعطائه.
شاعر وفنان وراع لألدب واألدباء.
نثر إبداعه في مجاالٍت الشعر واألدب والفن التشكيلي.
480 قصيدة جادت بها قريحته الشعرية.
18 كتابا إنتاجه الفكري.
اهتم بالفكر والثقافة ووثقت ذلك دواوينه.
عبرت ريشته بأروع اللوحات.
جعل من اللوحة ُمتِّممًة للبيت الشعري.
امتزج شعرُه بالطبيعة.
مساران للسرد الفني بالمعرض
َهم« الذي يستمد إلهامه وإبداعه عبر توظيف اللغة، والكلمة، والحرف العربي في صياغة الشعر واألدب، مستلهما من روح الوطن وأصالة أهله.
الرجل »الُمّل
ِه م« الذي أسهم في إلهاِم أجيا ٍل من المفكرين، والفنانين، والشعراء، ورّواد الموسيقى بالعالم العربي على مِّر عقوٍد عديدة.
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