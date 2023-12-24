الأمم المتحدة 22 ديسمبر 2023 (شينخوا)
أُدرج العام القمري الجديد أو عيد الربيع رسميا كعطلة عائمة للأمم المتحدة في جدول مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة بدءا من عام 2024.
واعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار لها، بأهمية العام القمري الجديد، الذي يُحتفل به في العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ودعت أجهزة المنظمة العالمية في المقر الرئيسي ومقرات العمل الأخرى، حيث تم الاحتفال به، إلى تجنب عقد الاجتماعات في العام القمري الجديد.
ويشجع القرار، الذي تم تبنيه يوم الجمعة دون تصويت، على أخذ هذا الترتيب في الاعتبار عند صياغة جداول المؤتمرات والاجتماعات مستقبلا.
وقد ذكر داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة عقب اعتماد القرار، أن عيد الربيع، باعتباره عيدا صينيا تقليديا يتسم بلم شمل الأسر والتعبير عن التمنيات الطيبة للعام المقبل، لا يحمل فقط أفكار الحضارة الصينية المتمثلة في السلام والوئام، وإنما يحمل أيضا القيم المشتركة للبشرية مثل الأسرة المتناغمة، والاندماج الاجتماعي، والعلاقة السليمة بين الأنسان والطبيعة.
وأضاف أن العديد من الدول تُدرج عيد الربيع كعيد وطني، وتحتفل حوالي خمس البشرية بهذا العيد بطرق مختلفة.
وأشار داي إلى أن جهود الصين للترويج لعيد الربيع كعطلة للأمم المتحدة تعد خطوة براغماتية نحو تحقيق مبادرة الحضارة العالمية التي طرحتها والدعوة إلى التنوع في الحضارات.
إن هذا القرار يُبرز مدى تأثير الحضارة الصينية ويهدف إلى تعزيز التفاعلات بين مختلف الحضارات في جميع أنحاء العالم. كما يعكس قيم التنوع والشمول التي تنادي بها الأمم المتحدة.
وأضاف داي أن إدراج عيد الربيع كعطلة للأمم المتحدة حظي بترحيب واسع بين الدول الأعضاء وموظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة.
تعتبر الأمم المتحدة الأعياد التي يُحتفل بها عالميا عطلات عائمة وتمتنع عن تحديد مواعيد الاجتماعات في مثل هذه المناسبات.