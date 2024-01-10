الرياض 28 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 10 يناير 2024 م واس
حققت وزارة الداخلية – ممثلةً بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات – جائزة المركز الأول لأفضل فيلم في محور “أهمية حث مدمني المخدرات على التقدم لمراكز علاج الإدمان” في مسابقة الأفلام التوعوية لعام 2023، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على هامش المؤتمر العربي الـ (47) لقادة الشرطة والأمن العرب في المملكة المغربية.
وتأتي مشاركة الوزارة في الجائزة، لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، وتشجيع متعاطيها على التخلص من هذه الآفة عبر التقدم لمراكز علاج الإدمان
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