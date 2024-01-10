الرياض – واس
عقدت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، سلسلة لقاءات ثنائية اليوم في مقر المركز الوطني للتنافسية في الرياض، مع معالي وزير الدولة وزير الطاقة والأعمال والصناعة في مملكة السويد سارة موديغ، ومعالي وزير الشؤون الاقتصادية في جمهورية فنلندا ويلي رايدمان، ومعالي وزير التنمية الاجتماعية والأسرية الوزير الثاني للصحة الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في جمهورية سنغافورة ماساجوس ذو الكفل.
وجرى خلال اللقاءات تعزيز التعاون الثنائي، واستعراض النمو الذي تشهده المملكة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي نُفذت في الأعوام الماضية، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وشملت أعمال اللقاءات زيارة إلى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، حيث اطلع الوزراء على الخدمات التي يقدمها المركز لقطاع الأعمال من خلال منصة الأعمال وفروعه الـ 17 المنتشرة في 14 مدينة بالمملكة، إضافة إلى التعرف على أبرز الأدوار التي يؤديها، ومنها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني