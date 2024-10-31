الرياض 28 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 31 أكتوبر 2024 م واس
أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية عن 12 فائزًا بجائزة الجيومكانية لأفضل تطبيق جيومكاني عن الفئات الثلاث (الجهات الحكومية-القطاع الخاص-الأفراد) ، وذلك خلال أعمال ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية 2024 الذي أقيم في العاصمة الرياض.
وقد حازت جائزة أفضل تطبيق جيومكاني للقطاع الحكومي 2024، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر تطبيق (المنصة الجيومكانية خريطة مكة المكرمة)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر تطبيق (بوابة وصوف الجيومكانية)، والهيئة العامة للنقل عبر تطبيق (منصة إبحار)، وهيئة تطوير المدينة المنورة عبر تطبيق (منارة منصة البيانات الحضرية)، وأمانة محافظة الطائف عبر تطبيق (منظومة الطوارئ)، والهيئة السعودية للبحر الأحمر عبر تطبيق (الخرائط الملاحية للوجهات السياحية الساحلية).
فيما حازت جائزة أفضل تطبيق جيومكاني للقطاع الخاص 2024؛ شركة واكب للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر تطبيق (واكب)، وشركة جاذبية للاستشارات الهندسية عبر تطبيق (طبقات)، وشركة تقنية المرور المتقدمة (THTC) عبر تطبيق (Around Me)، وشركة متر عبر تطبيق (متر), بينما حاز جائزة أفضل تطبيق جيومكاني للأفراد 2024؛ محمد أبو شال عبر تطبيق (معالم)، ورندا الحربي عبر تطبيق (صيده).
وجاء فوز هذه التطبيقات عن الفئات الثلاث انطلاقًا من تحقيقها لضوابط الجائزة التي اشترطت أن تكون فكرة التطبيق حديثة وذات أثر اقتصادي واجتماعي، وأن تدعم فكرة التطبيق تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة، وأن تتواءم فكرة التطبيق مع رؤية المملكة 2030، وأن يبنى التطبيق باستخدام البيانات الجيومكانية من المنصة الجيومكانية الوطنية، في وقتٍ وضعت فيه الجيومكانية ثمانية معايير تم من خلالها تقييم هذه التطبيقات وهي: قابلية التوسع والاستدامة، وسهولة الاستخدام، والتكامل مع الأنظمة الأخرى، والتفاعل المجتمعي، والإبداع، والتشغيل عبر أنظمة التشغيل المختلفة، وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، والربحية والتسويق.
يذكر أن الجيومكانية كانت قد أعلنت هذه مسابقة أفضل تطبيق جيومكاني 2024؛ امتدادًا لجهودها في تعزيز الابتكار الجيومكاني، وإسهامًا في تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية من خلال تحفيز القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد على تطوير تطبيقات حديثة وفعّالة تعتمد على البيانات الجيومكانية.