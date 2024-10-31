القاهرة 28 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 31 أكتوبر 2024 م واس
نفذت المنظمة العربية للتنمية الإدارية 244 برنامجًا تدريبيًا ودبلوم خلال الربع الثالث من العام الجاري بمشاركة 1100 متدرب من منسوبي وزارات وهيئات 6 دول عربية هي المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والكويت وسلطنة عمان واليمن.
وهدفت هذه البرامج إلى تنمية مهارات ومعارف المشاركين بالاتجاهات الحديثة في القطاعات الإدارية والمالية والمحاسبية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات والشهادات المهنية بما يسهم في تحسين أداء العاملين في جهات عملهم.
وتناولت البرامج عدة موضوعات أبرزها برنامج المهارات الإدارية والسلوكية للتميز في الأداء الوظيفي، الذي يهدف إلى إكساب المشاركين المهارات والمعارف اللازمة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم الإدارية والسلوكية على حد سواء لتحقيق التميز في الأداء الوظيفي وأداء المهام الموكلة إليهم في وظائفهم، إضافة للعمل على تعزيز ولائهم لمؤسساتهم وتحسين كفاءة وفعالية أداء الأعمال الموكلة إليهم.
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