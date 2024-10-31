بكين 28 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 31 أكتوبر 2024 م واس
رأس معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي وفد الهيئة في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية لتوقيع اتفاقية مع الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية، والمشاركة في منتدى شنجن لسلامة الغذاء بدورته الثامنة.
وفي مستهل جولاته بالعاصمة بكين اليوم، زار الدكتور الجضعي جهات نظيرة عدة برفقة معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين الأستاذ عبدالرحمن الحربي، وبحث مع المركز الوطني لتقييم مخاطر سلامة الأغذية (CFSA) أفضل الممارسات والتجربة الصينية في هذا المجال, وعُقد اجتماع مع المعهد الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية (NIFDC) للاطلاع على أعمال المعهد الرقابية والجهات التابعة له، ومن ضمنها معهد مراقبة المنتجات البيولوجية (IBPC)، وبُحثت المشاريع التعاونية حول تطوير سبل الرقابة على اللقاحات والبدائل الحيوية والمنتجات العلاجية المبتكرة، مثل العلاجات الجينية والخلوية، وعدد من الموضوعات ذات العلاقة.
كما شملت الزيارات المعهد الوطني للعلوم البيولوجية (NIBS) والالتقاء برئيس مجلس إدارته الدكتور شياودونج وانج، واستُعرضت المبادرات البحثية للمعهد ودوره في اكتشاف الأدوية الحيوية، والشركات التي أنشأها.
وتأتي هذه اللقاءات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات عمل الهيئة.