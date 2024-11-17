أقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال45، اليوم ندوة حول “التحديات والفرص في صناعة السينما السعودية”، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.
تحدثت خلال الندوة المخرجة هند الفهاد عن التطور سريع الوتيرة لصناعة السينما في المملكة العربية السعودية، وتحلل التحديات والفرص المهمة والمؤثرة التي تأتي نتيجة لنمو وازدهار الصناعة في السعودية.
كما ناقش الكاتب والمخرج السعودي عبد المحسن الضبعان سبل التعامل مع السرديات الثقافية، وجهات التمويل، والرقابة، وإمكانات السوق الدولية. تلقي الندوة، الضوء على مبادرات الدعم التي تتبناها الحكومة السعودية وكيف تعمل هذه التغييرات على تشكيل مستقبل السينما السعودية، وخلق مسارات جديدة لصناع الأفلام والسرد السينمائي للوصول إلى الجماهير العالمية.