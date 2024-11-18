كين 18 نوفمبر 2024 (شينخوا) تعززت القدرة الابتكارية للصين في صناعة الأدوية بشكل ملحوظ، بينما احتل عدد الأدوية الجديدة قيد البحث في البلاد المرتبة الثانية عالميا، حسبما أفاد جين تشوانغ لونغ، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر الصين لتنمية صناعة الأدوية 2024، المنعقد خلال الفترة ما بين يومي 16 و18 نوفمبر الجاري في بلدية شانغهاي بشرقي الصين.
وأشار جين إلى أنه منذ بداية عام 2024، تمت الموافقة على تسويق 37 دواء مبتكرا و51 جهازا طبيا مبتكرا في الصين، وتم تصنيف التكنولوجيات الصينية الرائدة في مجالات الأجسام المضادة الجديدة ولقاحات الأحماض النووية وأدوية العلاج بالخلايا والجينات من بين الأفضل في العالم.
كما شهدت صناعة الأدوية في البلاد نموا مستمرا، ويتعمق التعاون الدولي في الصناعة بشكل مستمر. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن القيمة المضافة لصناعة الأدوية في البلاد ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة في سبتمبر الماضي، وتم تصدير 75 دواء مبتكرا منتجا محليا إلى الخارج في عام 2023، بينما بلغ إجمالي قيمة المعاملات 39 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، ما سجل مستوى قياسيا.
وتعمل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التكامل المتعمق بين الابتكار العلمي والتكنولوجي والابتكار الصناعي، وتسريع بناء نظام حديث لصناعة الأدوية، وتحسين مستوى ضمان التوريد على نحو شامل. كما ستركز الوزارة على أربعة جوانب، وهي تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي في صناعة الأدوية، ودفع التحول والارتقاء بصناعة الأدوية، وتعزيز قدرات إنتاج وتوريد الأدوية، ومواصلة توسيع الانفتاح والتعاون في صناعة الأدوية.
ويسلط مؤتمر الصين لتنمية صناعة الأدوية 2024، المنعقد تحت عنوان “الابتكار والتقاسم والفوز المشترك من أجل تحقيق مستقبل أفضل”، الضوء على ابتكار التكنولوجيات الرائدة في صناعة الأدوية في الصين والتعاون الدولي في مجال الأدوية، ويسعى لبناء منصة تبادل وتعاون صناعية موثوقة في مجال الأدوية بالبلاد وتسريع بناء نظام حديث لصناعة الأدوية وتعزيز التنمية عالية الجودة للصناعة.