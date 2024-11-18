بكين 18 نوفمبر 2024 (شينخوا) عقدت وزارة الإعلام السعودية مراسم إصدار نسخ باللغات الأجنبية من موسوعة “سعوديبيديا” في بكين عاصمة الصين يوم الجمعة الماضي، حيث تتخذ الموسوعة اللغة الصينية كأول لغة أجنبية رسمية لهذا المشروع.
و”سعوديبيديا” هي موسوعة رقمية تهدف إلى تقديم معلومات شاملة وموثوقة حول السعودية، تشمل تاريخها وثقافتها ومجتمعها واقتصادها وسياستها وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وتسعى “سعوديبيديا” إلى أن تكون مصدرا موثوقا للباحثين والمهتمين بالشأن السعودي، وذلك من خلال توفير محتوى غني ومتنوع يتم تحديثه بانتظام.
وقال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري خلال مراسم الإصدار إن “رؤية السعودية 2030” تتسق بصورة كبيرة مع مبادرة “الحزام والطريق”، معربا عن تطلعه إلى أن تجري المؤسسات الإعلامية والمؤسسات من مختلف القطاعات من السعودية والصين تبادلات وتعاونا أعمق في شتى المجالات، وأن يعمل الجانبان على تعزيز الفهم المتبادل وتقاسم فرص الاستثمار والسعي لبناء مستقبل مزدهر مشترك للشعبين السعودي والصيني.
وأثناء المراسم، وقعت وزارة الإعلام السعودية اتفاقيات إستراتيجية مع خمسة شركاء صينيين، بما في ذلك جامعة بكين للغات والثقافة و”إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال” ومنصة التواصل الاجتماعي “ويبوه”، بغرض ترويج “سعوديبيديا” في السوق الصينية.