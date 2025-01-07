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في الخامس من يناير/كانون الثاني من عام 1902 نجح الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في استعادة الرياض من قبضة آل الرشيد، بعد أن وصلها على رأس حملة صغيرة قادها من الكويت، ولم تكن تلك الحملة تتجاوز 60 رجلاً من أقاربه وأنصاره، وبايعه أهل الرياض، فما هي قصة عبد العزيز آل سعود؟
وُلد عبد العزيز آل سعود في يناير/كانون الثاني عام 1876 في الرياض لأسرة آل سعود الحاكمة هناك، لكن في وقت لاحق، هُزمت عائلة آل سعود على أيدي عائلة آل الرشيد حكام مدينة حائل المنافسة في نجد، واضطر عبد العزيز للنزوح مع أسرته وهو في العاشرة من عمره.
والده عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود آخر أئمة الدولة السعودية الثانية، ووالدته هي سارة بنت أحمد الكبير بن محمد بن تركي بن سلمان السديري.
تسلسل زمني لتكوين المملكة
في أوائل يناير/كانون الثاني من عام 1902 استعاد عبد العزيز آل سعود السيطرة على الرياض التي وصل إليها قادماً من الكويت على رأس حملة من 60 رجلاً من أنصاره وأقاربه.