رشاد الخير – الوكاد
برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تنظم الغرفة التجارية بحفرالباطن بدعم من اتحاد الغرف السعودية غداً فعاليات ” منتدى حفرالباطن للاستثمار 2025″ بمقر جامعة حفرالباطن، بمشاركة واسعة من أصحاب المعالي و (24) جهة حكومية وخاصة.
وقال رئيس الغرفة التجارية بحفرالباطن سلمان بن حسن العقيّل أن المنتدى يأتي كأحد أهم الأهداف والمبادرات في استراتيجية الغرفة بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظة حفرالباطن وجذب المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي واستغلال المزايا النسبية لدعم التنمية المستدامة بالمحافظة.
وأضاف “العقيّل” أن مناقشات المنتدى ستتركز حول 7 محاور حيوية تتعلق بالاقتصاد والاستثمار وتنمية الاستثمار والصناعة والتنمية المستدامة والفرص بالقطاع الحيواني والزراعي والتطوير الصحي والاستثمار في الخدمات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستدامة البيئية.
ومن المقرر أن يطرح المنتدى فرص استثمارية مليارية بعدة قطاعات اقتصادية مستهدفة، مما يشكل نقلة نوعية جديدة في مسار التنمية والاستثمار بمحافظة حفرالباطن.
ويتضمن المنتدى 3 جلسات حوارية تتناول: التوجهات الاستراتيجية للاستثمار في المملكة، والآفاق الاستثمارية والفرص الواعدة بحفرالباطن، والبيئة الاستثمارية الجاذبة..
ويأتي المنتدى متزامناً مع إطلاق هيئة تطوير المنطقة الشرقية المخطط الشامل لحفرالباطن الذي يستهدف جذب استثمارات بقيمة 47 مليار ريال معظمها من القطاع الخاص، ما يساهم بحوالي ١١.٣ مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة
الجدير بالذكر أن المنتدى سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات وإطلاق مشاريع نوعية تساهم في تعزيز الاستثمارات والتنمية بمحافظة حفرالباطن وفقاً لتوجهات وتطلعات رؤية المملكة 2030