مسقط 11 يناير 2025 (شينخوا)
أعلن البلاط السلطاني العماني اليوم (السبت) أن السلطان هيثم بن طارق، وجه بتخصيص نحو 463.5 مليون دولار لدعم نواح اجتماعية واقتصادية في البلاد تشمل أكثر من 100 ألف مواطن.
وقال البلاط السلطاني في بيان اليوم إن السلطان هيثم بن طارق “أنعم بمكرمة سامية لدعم بعض النواحي الاجتماعية والاقتصادية تشمل أكثر من مائة ألف مواطن، وذلك بتخصيص مبلغ قدره 178 مليون ريال” (الدولار الأمريكي يساوي نحو 0.384 ريال عماني).
ويشمل المبلغ المخصص تحمل الحكومة المبالغ المتبقية لبعض فئات القروض، ومنها القروض المتعثرة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقروض الإسكانية لمن يبلغ راتبهم 400 ريال أو أقل، رفع المخصصات المالية لبرنامج المساعدات السكنية.
كما يشمل مد الحماية الاجتماعية والتأمينية للمواطنين، وصرف معاش إضافي للمستحقين للمعاش التقاعدي ممن تقل معاشاتهم عن 350 ريالا، وتعزيز محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025.
ويشمل أيضا إنشاء صناديق للزواج في جميع محافظات سلطنة عمان لمساعدة الراغبين في الزواج، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص سلطان عمان على “تهيئة السبل الكفيلة لحياة هانئة كريمة” لأبناء شعبه، وفي إطار تلمسه “لاحتياجاتهم المعيشية المختلفة، وابتهاجًا بالذكرى الخامسة المجيدة لتوليِه مقاليد الحكم في البلاد”.
وتولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في سلطنة عمان في 11 يناير من العام 2020 خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي حكم البلاد لمدة خمسة عقود.