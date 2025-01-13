القاهرة 12 يناير 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة الثقافة المصرية، إقامة الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل، بمشاركة نحو 1345 دار نشر، و6150 عارضا، من 80 دولة بينها 10 دول تشارك لأول مرة.
وقال وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد هنو، في مؤتمر صحفي عقد اليوم (الأحد)، أن الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي تحت شعار “أقرأ… في البدء كان الكلمة” وتقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل، حيث تحل “سلطنة عمان” ضيف شرف هذه الدورة.
وأوضح هنو، أن المعرض سيقام على مساحة 55 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (6) صالات للعرض، وهي المساحة الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية.
وأكد أن عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة بالمعرض لهذا العام يصل إلى 1345 دار نشر، من 80 دولة مختلفة من دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 6150 عارضا هذا العام، يعرضون تنوعا غنيا من الإصدارات الأدبية والفكرية، وكلها زيادة على الدورة الماضية، مما يؤكد مدى قوة ومكانة المعرض عالميا”.
وأضاف “لقد حرصنا هذا العام على تقديم برنامج ثقافي ثري ومتنوع يضم أكثر من 600 فعالية، تشمل ندوات أدبية، وحوارات فكرية، وعروضا فنية، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم”.
ولفت إلى أنه تم استحداث محاور ثقافية جديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام تتماشى مع تحديات العصر، مثل محور “ترجمة العلوم الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي”، ومحور “الدبلوماسية الثقافية”.
وأشار وزير الثقافة المصري، إلى أن المعرض يقدم للمرة الأولى هذه الدورة خمسة مؤتمرات في ثوب أيام ثقافية، وهي “ترجمة العلوم الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي”، و”مصطفى ناصف وأسئلة الثقافة العربية”، و”سليمان العطار، رؤية مستقبلية للفلسفة في عصر الهوية والانتماء”، و”الملكية الفكرية”.