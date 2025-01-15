الظهران 15 رجب 1446 هـ الموافق 15 يناير 2025 م واس
وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وبرنامج “اكتفاء”، مذكرة تفاهم، تستهدف تعزيز التعاون في توطين سلاسل إمداد قطاع الطاقة، ورفع نسبة المحتوى المحلي بصناعات النفط والغاز تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة “مدن” بجناح في منتدى ومعرض “اكتفاء 2025″، الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية خلال الفترة 13 – 16 يناير الجاري في الظهران اكسبو تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، سعيًا إلى تسليط الضوء على المُمكنات الصناعية واللوجستية ودور المدن الصناعية في تعزيز المحتوى المحلي.
وخصصت “مدن” أرضًا صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، مساحتها 25 ألف متر مربع لصالح شركة ألما العربية لاستثمار أكثر من 450 مليون ريال في مجال توطين صناعة الأنابيب والفلنجات وصيانتها مع تصدير 30 – 50% من حجم الإنتاج، كما أبرمت عقد توسعة مصنع المؤسسة العربية لتشكيل الحديد والأنابيب القائم على مساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع بغرض استثمار 50 مليون ريال في تدشين منتج صناعي جديد يركز على إعادة تشكيل المنتجات الأولية لصناعة رؤوس الحفر.
وتركز “مدن” على تقديم حلول تطويرية وتمكينية في قطاع الطاقة بتبني أفضل الممارسات لتعزيز تنافسية المنشآت، وإيجاد فرص استثمارية في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة، والتحسين التشغيلي لمدخلات الإنتاج من خلال التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وتلعب “مدن” دورًا كبيرًا في توطين سلاسل إمداد الطاقة، حيث تضم المدن الصناعية حزمة من أكبر وأعرق الشركات المحلية والعالمية من بينها أول مصنع متخصص في الشرق الأوسط يعمل في صناعة معدات الاحتراق الخاصة بصناعة الزيت والغاز والبتروكيماويات بما يدعم استدامة الأعمال.
وتحتضن “مدن” 550 مصنعًا محليًا وعالميًا تدعم استدامة سلاسل إمداد الطاقة وتعزيز سلسلة القيمة بمنتجات تُسهم في تنمية المحتوى المحلي والصادرات الوطنية.
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