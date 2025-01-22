نيويورك – رويترز
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تفوق قدرات الوكالة؛ نظرا للضرر الشديد والتدمير اللذين لحقا بكل مقومات الحياة في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر 470 يوما.
وقال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم /الأونروا/، اليوم، إنه يمكن للوكالة المساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية في المخيمات وعودة عمل الموظفين داخلها، وتشغيل الآبار التابعة لها.. مضيفا أن عمل الوكالة تضاعف خلال اليومين الماضيين عقب دخول أكثر من ألف شاحنة مساعدات، حيث يعمل الآلاف من الموظفين بأقصى طاقة في عملية توزيع المواد الغذائية.
ولفت، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للوكالة، إلى أن الحديث عن البنية التحتية الخدمية في القطاع يحتاج إلى التركيز على الأساسيات، مثل تمكين البلديات من إعادة تشغيل المياه وخطوطها وإصلاح الآبار، وكذلك شركات الكهرباء التي تحتاج إلى أسلاك ومولدات وخطوط ضغط عال.
وأوضح أن عملية البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، والذين يتجاوز عددهم الآلاف، تحتاج إلى تخطيط وعمل فرق لديها خبرة، خاصة فيما يتعلق بالقذائف غير المنفجرة التي قدر عددها بعشرات الآلاف وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، معربا عن قلقه من الممارسات والعراقيل الإسرائيلية التي تواجهها الوكالة وموظفوها، وما سيترتب على ذلك من عقبات.