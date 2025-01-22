واشنطن 21 يناير 2025 (شينخوا)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن ((أوبن إيه أي)) و((سوفت بنك)) و((أوراكل)) ستضخ استثمارات تُقدر بـ500 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة.
وفي فعالية أُقيمت بالبيت الأبيض بعد ظهر يوم الثلاثاء، قال ترامب إنه من المقرر أن تتشارك الشركات الثلاث في شراكة جديدة متخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تُعرف بـ”ستارجيت”، ستعمل هذه الشركة على بناء “البنية التحتية المادية والافتراضية لتشغيل الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي،” بما في ذلك بناء مراكز بيانات في جميع أنحاء البلاد.
وستبدأ الشركات الثلاث باستثمار 100 مليار دولار، وتخطط لاستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار في هذا المشروع على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وانضم الرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا الثلاث إلى الرئيس ترامب في البيت الأبيض للإعلان عن المشروع الجديد.