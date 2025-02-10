الرياض 9 فبراير 2025 (شينخوا) بدأت شركة لينوفو الصينية وشركة آلات السعودية أعمال إنشاء قاعدة تصنيع جديدة اليوم (الأحد) في العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب بيان صادر عن شركة لينوفو، سيتم بناء المصنع على مساحة 200 ألف متر مربع في المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة، بالقرب من المطار الدولي بالرياض وسيركز على إنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية بالإضافة إلى الخوادم، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026.
ومن المتوقع أن تخلق الشراكة ما يصل إلى 15 ألف وظيفة مباشرة و45 ألف وظيفة غير مباشرة، مع مساهمة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن لينوفو ستنشئ مقرا إقليميا للشرق الأوسط وأفريقيا في الرياض لخدمة العملاء في المنطقة، بحسب البيان.
وقال يانغ يوان تشينغ رئيس مجلس الأدارة والرئيس التنفيذي لشركة لينوفو خلال حفل الإعلان، إنه “من خلال هذا التعاون الاستراتيجي القوي والاستثمار مع آلات، فإننا نكتسب حضورا عالميا أكبر، وموطئ قدم إقليميا قويا والقدرة على الاستفادة من زخم النمو المذهل في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على نطاق أوسع”.
وتابع “نحن متحمسون لأن تكون شركة آلات شريكنا الاستراتيجي طويل الأمد ونحن على ثقة من أن قدراتنا في سلسلة التوريد ذات المستوى العالمي بالإضافة إلى ابتكارنا ستفيد المملكة في تحقيق أهداف رؤيتها 2030، المتمثلة في التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية والابتكار وخلق فرص العمل”.
قال أميت ميدا الرئيس التنفيذي لشركة آلات، إنه “مع إنشاء مقر إقليمي في الرياض ومركز تصنيع عالمي يعمل بالطاقة النظيفة في المملكة، نتوقع أن يعزز فريق لينوفو إمكاناته في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.