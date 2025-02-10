أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، وفرع بنك بي إن بي باريبا العالمية عن نقل مقر فرع البنك في المملكة إلى مركز الملك عبدالله المالي (كافد). ويعمل فرع بنك بي إن بي باريبا تحت إشراف البنك المركزي السعودي “ساما”، وشركة بي إن باريبا السعودية للاستثمار تحت إشراف هيئة السوق المالية.

وقالت ريما الأسمري، الرئيس التنفيذي لفرع بنك بي إن بي باريبا في المملكة: “يسعدنا أن نعلن عن انتقال مقرنا في الرياض إلى مركز الملك عبدالله المالي كخطوة جوهرية لتعزيز خدماتنا وتطوير قدراتنا التشغيلية. وتمثل المكاتب الجديدة التزامنا، وحرصنا على تقديم خدمات مصرفية تجارية متميزة”. ومن الجدير بالذكر إن فرع بنك بي إن بي باريبا يتبوأ مكانة ريادية بين فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية منذ ما يقارب العقدين.

وأضافت الأسمري: “نتطلع قدمًا لتوطيد شراكاتنا ودفع عجلة الابتكار في هذه البيئة الديناميكية.”

من جهته، صرح سلطان العبيداء الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي: “مع تحقيق القطاع المصرفي في المملكة نموًا ملحوظًا بنسبة 9.5 % في إجمالي الأصول المصرفية خلال عام 2023، حيث ارتفعت من 3.38 تريليون ريال سعودي في عام 2022 إلى 3.7 تريليون ريال في عام 2023، واقترابها من الوصول إلى عتبة التريليون دولار أمريكي، وتواصل المملكة ترسيخ مكانتها كوجهة جذابة لأكبر المؤسسات المالية العالمية.

ويعزز كافد هذا الزخم من خلال توفير مساحات مكتبية متطورة وبيئة أعمال ديناميكية تدعم الاحتياجات المتنوعة للشركات العالمية، كما يتجلى ذلك بانتقال فرع بنك بي إن بي باريبا إلى المركز. وإننا نرحب بانضمام الفرع إلى مجتمع كافد، ونحن على ثقة من أن وجوده سيُسهم في خلق فرص جديدة تدعم جهودنا المشتركة لتعزيز المشهد المالي والاقتصادي في المملكة. كما أن هذا الانتقال يؤكد مرة أخرى الدور المحوري الذي يلعبه كافد كقاعدة رئيسية للأعمال، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.”