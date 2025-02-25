وكالات- الوكاد
استقبل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الاثنين، الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي.
وقد عقد اجتماع ثنائي موسع بين الوزيرين، جرى خلاله التأكيد على روابط الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية المكلف اللواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن وأوتاوا العميد الركن عبدالله بن خلف الخثعمي.
فيما حضر الاجتماع من الجانب الأميركي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الأول كريستوفر غريدي، ومساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاثرين تومبسون، ومدير مكتب وزير الدفاع جوزيف كاسبر، ووكيل وزارة الدفاع للسياسات أليكساندر فيليز غرين، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة العميد ريتشارد كويرك، وعدد من المسؤولين