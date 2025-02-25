من المقرر أن يستخدم المجمع «أحدث التقنيات الأميركية والأوروبية حيث يعتمد المجمع على تقنيات مقدمة من شركة هني ويل التكنولوجية، وغيرها من الشركات الرائدة عالمياً، لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والاستدامة، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية».

أوضحت شركة «شارد كابيتال بارتنرز إل إل بي» البريطانية، أن المشروع سيكون بالتعاون مع شركة «رويال استراتيجيك بارتنرز» الإماراتية ومجموعة القحطاني السعودية.

يوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء و3 آلاف وظيفة بعد التشغيل، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الكفاءات المصرية في قطاع البتروكيماويات. كما سيعمل المشروع على تعزيز الروابط الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج والمملكة المتحدة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالمياً، وفق بيان الشركة البريطانية.

يرى وليام بلاين -مستشار أسواق المال لشركة شارد كابيتال بارتنرز – أن المشروع «سيشكل نقطة تحول في الصناعة، بفضل اعتماده على أحدث التقنيات الأميركية والأوروبية، مما يضمن أعلى كفاءة في تحويل المواد الخام إلى بتروكيماويات متخصصة، مع تحقيق أقصى عوائد للمجمع ولمصر».

وأضاف: «نلتزم بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية، ونعمل حالياً مع شركائنا في الولايات المتحدة لدراسة جدوى إنتاج الهيدروجين الأزرق كخطوة نحو مستقبل أكثر استدامة».

من جانبه، قال توبي رينكوك، الرئيس التنفيذي لشركة «شارد كابيتال بارتنرز» قائلًا: «بفضل التعاون الوثيق مع شركائنا المرموقين في الإمارات والسعودية، إلى جانب دعم الحكومة المصرية، سيساهم هذا المجمع في تعزيز القدرات الصناعية لمصر، وفتح آفاق جديدة للتصدير، وخلق فرص عمل واسعة، مما سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة».