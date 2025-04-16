ناقشت السعودية مع إندونيسيا سبل تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن، وأكد البلدان ضرورة تعزيز الروابط الثنائية لإنتاج المعادن الإستراتيجية مثل النيكل والنحاس، خاصة في ظل مساهمة قطاع التعدين بنسبة 11.9% من إجمالي الناتج المحلي الإندونيسي في 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف في جاكرتا اليوم، مع المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الطاقة والبيئة في إندونيسيا هاشم جوجوهادكيسومو.
أكد الخريف على متانة العلاقات الاقتصادية بين السعودية وإندونيسيا، مشيرًا إلى أهمية التعاون في قطاع التعدين لتحقيق أهداف رؤية 2030، منها جعل التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية السعودية، ومحورًا أساسيًا في مساعي السعودية لتنويع اقتصادها وتعزيز نموها المستدام.