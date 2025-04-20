يبدأ معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، يوم اغد لاثنين ، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الخدمات البلدية، والتخطيط العمراني، وتطوير المشهد الحضري، ضمن جهود المملكة لتبادل الخبرات وبناء شراكات دولية تدعم مستهدفات المدن السعودية في رؤية المملكة 2030.
ويعقد معاليه خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع مسؤولين روسيين أبرزهم وزير البناء والإسكان إيريك فايزولين وقيادات الهيئات والمراكز المتخصصة في تنظيم المدن والبنية التحتية، لمناقشة مجالات التعاون في تطوير المرافق البلدية، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية، ورفع كفاءة التشغيل والخدمات في الحيز الحضري.
وتهدف الزيارة إلى الاستفادة من التجربة الروسية في إدارة المدن الكبرى وتكامل وسائل النقل، وتنسيق الفراغات العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة إدارة الخدمات وتعزيز الاستدامة الحضرية في المدن السعودية.وتشمل الزيارة بحث فرص توقيع اتفاقيات تعاون نوعية وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات البلدية في البلدين، لمتابعة تنفيذ المبادرات وتبادل الخبرات في مجالات كفاءة الطاقة وإدارة النفايات والتشجير الحضري والبنية التحتية الذكية، في ظل استعداد المملكة لاستضافة أحداث عالمية مستقبلية.