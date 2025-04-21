قال معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت عبدالرحمن بن بداح المطيري لـ صحيفة “الجزيرة” حول دور مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربية لمجلس التعاون الخليجي من مقرها في دولة الكويت في إنتاج برامج خليجية وتعزيز دورها الثقافي والاعلامي لشباب الخليج بصورة جديدة تتواءم مع العالم المتغير ، بالقول : إن القائمين على مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي متمثلة في الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح المدير العام لمؤسسة الانتاج البرامجي لديهم رؤية جديدة فالإعلام يتطور ولابد لنا أن نواكب هذا التطور بما يلبي ذائقة الجميع .
جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال الأمانة العامة لمجلس التعاون بيوم الشباب الخليجي، بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة ممثلي وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس.