01/06/2025   9:34 ص

الاماراتية شيخة النويس أمينًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

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هنأ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، معالي شيخة النويس، بمناسبة انتخابها أمينًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من 2026م إلى 2029م.
وأعرب البديوي عن اعتزازه أن تتولى النويس أول امرأة إماراتية خليجية هذا المنصب الرفيع في تاريخ المنظمة الممتد لخمسين عامًا، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز التاريخي لا يعكس فقط المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية، بل يُجسد أيضًا الدور الريادي للمرأة الخليجية في ميادين القيادة العالمية، ودليلًا على الثقة الدولية بالكفاءات الخليجية النسائية.
وتمنى معاليه لها دوام التوفيق والسداد، ولدولة الإمارات دوام الأمن والأمان والتقدم والازدهار، تحت قيادتها الحكيمة.

الاماراتية شيخة النويس أمينًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

ثقافة وفنون
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