حققت جامعة جدة حضورًا لافتًا في معرض الاختراعات والابتكارات الدولي “آيتكس 2025″، بحصولها على (9) ميداليات دولية، منها (5) ميداليات ذهبية، و(3) ميداليات فضية، وميدالية برونزية، وذلك بمشاركة طلابها الموهوبين من مختلف الكليات العلمية.
ومثَّل هذا التفوق تجسيدًا عمليًا لرؤية الجامعة في تمكين الطلاب الموهوبين ودعم الابتكار والبحث العلمي، حيث تميزت الكليات المشاركة بتحقيق إنجازات نوعية على المستوى الدولي ومنها: كلية الهندسة التي حققت الميدالية الذهبية وميداليتين فضيتين، وكلية العلوم الطبية التطبيقية التي حققت ميدالية ذهبية، وكلية علوم وهندسة الحاسب حققت ميداليتين ذهبيتين، وكلية الطب حققت ميدالية ذهبية وميدالية برونزية، فيما حققت كلية العلوم الميدالية الفضية.
وأكد معالي رئيس جامعة جدة المكلف الدكتور عدنان الحميدان, أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الجماعي والتفاني من قبل الطلبة المتميزين، وأعضاء هيئة التدريس، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 نحو تعزيز التفوق العلمي وإعداد جيل مبتكر قادر على إحداث تغيير إيجابي في مختلف المجالات
- جامعة جدة تحصد (9) ميداليات دولية في معرض “آيتكس2025”
- الاماراتية شيخة النويس أمينًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
- السعودية وهونج كونج تكثفان الجهود لتعزيز نشاط التداول
- طلبة يقولون لبي بي سي: “نادمون” على التقديم لجامعات أمريكية بعد خطط إدارة ترامب بتعليق طلبات تأشيراتهم
- السعودية تثمن إعلان الصين إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول
- ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة
- مقارنة موعد عيد الأضحى 2025 بين إعلان السعودية والحسابات الفلكية
- وزير خارجية إيران يعلق على جهود موسم الحج في السعودية
- طريق سريع رئيسي أنشأته شركة صينية في السعودية
- تقليص مدة التصرف بخيارات الدعم السكني من (10) سنوات إلى (5) سنوات