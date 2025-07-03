03/07/2025   9:52 ص

توقيع اتفاقيات بنحو 27 مليار دولار بين القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا

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وقعت اليوم عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا بقيمة 27 مليار دولار، في مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وذلك خلال زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى السعودية ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة اليوم، بحسب “واس”

وأصدرت السعودية وإندونيسيا الأربعاء بيانا مشتركا يهدف إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية، عقب اجتماع مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، البيان أكد على أهمية التعاون في توريد النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى الاستثمارات الصحية، وتطرق البيان أيضًا إلى أهمية الربط الجوي بين البلدين، كما شمل مجالات الصناعة والتعدين، وتصميم استراتيجيات لتطوير سلاسل التوريد.

وأشار البيان إلى ضرورة التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة لتلبية متطلبات التنمية المستدامة ومتطلبات المناخ المتغيرة.

أما في القطاع الزراعي والثروة السمكية، فقد تم التأكيد على التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، وهو أمر ذو أهمية خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتغير المناخ.

وأشار البيان المشترك إلى أن التفاهمات تأتي في ختام زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو للسعودية.

ولي العهد يبحث مع الرئيس الإندونيسي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو السبل الكفيلة بتطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، وذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام في مدينة جدة غرب السعودية اليوم الأربعاء رئيس إندونيسيا.

إثر ذلك رأس ولي العهد السعودي رئيس إندونيسيا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، حيث جرى استعراض عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بحضور أعضاء المجلس. وفي ختام الاجتماع، وقع الأمير محمد بن سلمان ورئيس إندونيسيا على محضر اجتماع المجلس.

زيادة التبادل التجاري بين الرياض وجاكرتا
تعد إندونيسيا شريكًا إستراتيجيًا للسعودية في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين 22.5 مليار ريال بنهاية 2023، شكلت الصادرات السعودية منها 15 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات الإندونيسية أكثر من 7.5 مليارات ريال، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والرغبة المتبادلة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية، وعلى المستوى الدولي بلغت صادرات إندونيسيا إلى العالم خلال 2024 نحو 814 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 1.3%.

ويُعد قطاع التعدين من أبرز قطاعات التعاون بين البلدين، حيث تعيش السعودية مرحلة مهمة لتطوير قطاعها التعديني، لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منه في تنويع مصادر الدخل، واستكشاف ثروة معدنية هائلة تكمن في أراضيها تقدّر قيمتها بأكثر من 9.3 تريليونات ريال، في وقت تُظهر فيه المؤشرات الاقتصادية امتلاك إندونيسيا ثروة معدنية غنية، حيث بلغت صادرات إندونيسيا من الوقود المعدني نحو 251 مليار ريال، ما يفتح المجال أمام فرص واعدة لتعزيز التعاون بين السعودية وإندونيسيا في قطاع التعدين والمعادن.

وتُعد استثمارات السعودية في شركة Vale Indonesia، التابعة لعملاق التعدين العالمي “فالي”، مثالًا على اهتمام السعودية بتعزيز استثماراتها التعدينية في إندونيسيا، وتُعد شركة Vale Indonesia من أبرز منتجي النيكل، وهو عنصر رئيس في بطاريات السيارات الكهربائية، ويدعم ذلك التعاون توجه السعودية نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، ويشكل خطوة إستراتيجية لتأمين المواد الحيوية اللازمة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

كما يركز التعاون على تطوير التبادل التجاري في قطاع صناعة الأغذية التي تعد من أبرز 12 قطاعًا صناعيًا تركز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ويُعد “التجمع الغذائي في جدة”، الذي يمثل أكبر منطقة صناعية غذائية في العالم، محورًا مهما للتعاون بين الجانبين، حيث يُشكل مركزًا إقليميًا لإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية الحلال، بما ينسجم مع مكانة إندونيسيا بوصفها أكبر سوق للمنتجات الحلال عالميًا، كما يتمتع التجمع بموقع إستراتيجي بالقرب من ميناء جدة الإسلامي، الذي يسهل الوصول إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا، ما يُعزز من فرص التصدير الإقليمي والعالمي.

وفي ديسمبر 2023، وقّعت السعودية وإندونيسيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال اعتماد المنتجات الحلال والاعتراف المتبادل بشهاداتها؛ بهدف توحيد المعايير وتيسير إجراءات التصديق، بما يقلل العوائق التجارية ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الإندونيسية في السعودية ودول الخليج العربي.

وتعد شركة “Indofood” من الشركات الإندونيسية الغذائية الرائدة في السوق السعودية منذ 1986، وتتجه لتوسيع عملياتها في السعودية.

توقيع اتفاقيات بنحو 27 مليار دولار بين القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا

توقيع اتفاقيات بنحو 27 مليار دولار بين القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا

اقتصاد
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