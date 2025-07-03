وقعت اليوم عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا بقيمة 27 مليار دولار، في مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وذلك خلال زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى السعودية ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة اليوم، بحسب “واس”
وأصدرت السعودية وإندونيسيا الأربعاء بيانا مشتركا يهدف إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية، عقب اجتماع مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، البيان أكد على أهمية التعاون في توريد النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى الاستثمارات الصحية، وتطرق البيان أيضًا إلى أهمية الربط الجوي بين البلدين، كما شمل مجالات الصناعة والتعدين، وتصميم استراتيجيات لتطوير سلاسل التوريد.