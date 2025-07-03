أعلنت شركتا «سينوبسيس» و«كادنس»، المتخصصتان في صناعة برمجيات تصميم أشباه الموصلات، الخميس، أن الحكومة الأمريكية ألغت قيودها على تصدير البرمجيات إلى الصين.
وجاءت هذه الأخبار بعد أن أشارت الصين الأسبوع الماضي إلى أنها تحقق تقدماً في الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة، وأكدت اتفاقيات مشروطة لاستئناف بعض تبادلات المعادن النادرة والتكنولوجيا المتقدمة.
وعقب الأنباء، ارتفعت أسهم سينوبسيس بأكثر من 6% وكادنس 7%، في التعاملات الليلية على منصة روبن هود للتداول عقب رفع القيود على الصادرات.
وفي بيان قالت سينوبسيس، ومقرها كاليفورنيا، أنها تعمل على إتاحة الوصول لمنتجاتها التي تم تقييد الوصول إليها مؤخراً في الصين.
وأكدت شركة كادينس، منافستها، أن «مكتب الصناعة والأمن الأمريكي»، التابع لوزارة التجارة، قد ألغى قيود التصدير.
وكانت الولايات المتحدة قد أبلغت العديد من شركات برمجيات تصميم الرقائق في 23 مايو بوجوب الحصول على تراخيص قبل تصدير السلع إلى الصين؛ كالبرمجيات والمواد الكيماوية اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات.وفي عام 2024 استحوذت سيىوبسيس على حصة سوقية عالمية في سوق أتمتة التصميم الإلكتروني بلغت 31%، واستحوذت كادنس على 30%، وسيمنز 13%.وتعتبر الشركات الثلاث جزءاً من هذه السوق التي تشمل البرمجيات والأجهزة والخدمات الأساسية لتصميم الرقائق وأجهزة أشباه الموصلات.