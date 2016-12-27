تشارك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في معرض المستثمرات من المنزل "منتجون 4 " كراعي رئيسي للمعرض، الذي تنظمه غرفة الرياض، في مركز الرياض الدولي ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928353.html
عمان (شينخوا) اعتبر الأردن اليوم (السبت) أن قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "تاريخي".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) فجر اليوم عن ..
التفاصيل
الأقسام :
أخبار
27/12/2016
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928351.html
دبي، (CNN) -- اختراعات كثيرة قدمتها الحضارة الإسلامية للبشرية خلال عقودها الذهبية حين كانت مدن مثل بغداد والقاهرة ودمشق والقيروان وفاس وقرطبة تزخر بالمخترعين والعلماء الصنّاع المهرة الذين قدموا الكثير ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928348.html
ب ب سي
تجمع المئات من التونسيين أمام البرلمان احتجاجا على السماح بعودة مسلحين قاتلوا في صفوف جماعات مسلحة خارج تونس.
وطالب المحتجون السلطات باتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية.
ورددوا هتافات "لا ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928346.html
في بادرة نادرة عكست وعي المجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على التراث وتفاعلًا مع شعار»أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م» انتهت أسرة آل عوضة (من أهالي قرية الغال بمنطقة عسير) من ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928343.html
رشاد الخير - الرياض
نظم مجلس الغرف السعودية ممثلا في الأمانة العامة المساعدة لشئون سيدات الاعمال أمس الاثنين بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالجوف، زيارة لعدد من سيدات الاعمال لمنطقة الجوف، ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928340.html
وكالات
نقض الرئيس السلوفاكي اندريه كيسكا يوم الاثنين مشروع قانون يعقد مسألة حصول المسلمين وغيرهم من الاقليات الدينية على اعانات حكومية، واصفا اياه "بالتمييزي."
وقال الرئيس السلوفاكي في بيان "إن هذا القانون ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928332.html
ب ب سي -
قال مسؤولون باكستانيون إن متمردين هاجموا فريق صيد يضم أفرادا من أسرة حاكمة بإحدى دول الخليج بإقليم بلوشستان الباكستاني.
وقال مسؤول محلي لبي بي سي شيخ ، من ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928329.html
المملكة المتحدة: ايمن ال ماجد
اكتشف فريق بحثي من مركز تميز المدينة وأكسفورد لبحوث البتروكيماويات المشترك الذي يضم باحثين من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعات أكسفورد وكيمبردج وكارديف, طريقة ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928327.html
أوكرانيا - كييف: الوكاد – خاص
دشنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف النموذج الأول من طائرة انتونوف (AN-132) متعددة المهام ذات الوزن الخفيف، وذلك بحضور فخامة ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928324.html
الرباط (شينخوا) دعت المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) الدول الاسلامية إلى ضرورة سـن قوانين وطنية لحماية اللغة العربية من العبث بها والإساءة إليها وتجاوزها وتهميشها .
وشددت الايسيسكو في رسالة ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928319.html
أكد د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأن المملكة العربية السعودية قد أنجزت اشواطًا لافتة في تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة ووضعت استراتيجية تنمية شاملة في إطار ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928306.html
رشاد الخير - الرياض
نوه مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد / فرانسس غرايبجهود وتعاون حكومة المملكة في مجال الملكية الفكرية وحرصها على الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928303.html
ياسر الزهراني
أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جائزة تختص برواد السلامة والصحة المهنية، من منطلق ترسيخ وتعزيز السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى أولويات الوزارة لجذب واستقرار القوى ..
التفاصيل
الأقسام :
أخبار
19/12/2016
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928301.html
علي العتق- نجران
توج محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد جوالة الكلية التقنية بنجران ، بدرع المركز الأول بطابور العرض ، بحضور نائب المحافظ للتدريب الدكتور ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928298.html
المسؤول الإعلامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير
تسلم مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد حامد نقادي مسودة مذكرة تفاهم من مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1928295.html